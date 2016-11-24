"Фенербахче" обыграл "Зарю", Нойштедтер вышел на поле на 73-й минуте

В игре 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Фенербахче" дома переиграл "Зарю" – 2:0. После этой победы подопечные Дика Адвоката закрепились на первой строчке группы A.

Российский защитник стамбульского клуба Роман Нойштедтер вышел на поле на 73-й минуте встречи, заменив полузащитника Волкана Шена.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа A

"Фенербахче" (Турция) - "Заря" (Украина) - 2:0 (0:0)

Голы: Стох, 59 (1:0). Кьер, 67 (2:0).

"Фенербахче": Волкан Демирель, Шкртел, Кьер, Калдырым, Шенер, Мехмет Топал, Соуза, Волкан Шен (Нойштедтер, 73), Алпер Потук, Соу (Салих Учан, 86), Эменике (Стох, 46).

"Заря": Шевченко, Сиваков, Соболь, Форстер, Каменюка (Опанасенко, 35), Караваев, Чайковский, Гречишкин, Петряк (Бонавентуре, 57), Харатин, Кулач (Паулинью, 69).

Предупреждения: Бонавентуре, 66. Соболь, 74. Шкртел, 90+2.

Удаление: Соболь, 90+3.

Судья: Лехнер (Австрия).

24 ноября. Стамбул. Стадион Sukru Saracoglu.