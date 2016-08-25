"Фенербахче" Нойштедтера вышел в групповой турнир Лиги Европы

"Фенербахче", за который выступает игрок сборной России Роман Нойштедтер, вышел в групповой турнир Лиги Европы. В ответном матче 4-го отборочного раунда турецкая команда в гостях победила "Грассхоппер" (2:0). Нойштедтер попал в заявку, но на поле не выходил.

Также в групповой турнир вышли чешский "Слован", австрийская "Аустрия" и греческий "Панатинаикос".

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Слован" Л (Чехия) – АЕК Л (Кипр) – 3:0 (3:0)

Голы: Сикора, 8 (1:0). Сикора, 15 (2:0). Сикора, 41 (3:0).

Нереализованный пенальти: Хоан Томас (АЕК), 88.

Первый матч – 1:0.

"Грассхоппер" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция) – 0:2 (0:0)

Голы: Фернандау, 77 (0:1). Стох, 84 (0:2).

Первый матч – 0:3.

"Русенборг" (Норвегия) – "Аустрия" В (Австрия) – 1:2 (0:0)

Голы: Грюнвальд, 57 (0:1). Гюткьер, 59 – с пенальти (1:1). Кайоде, 69 (1:2).

Первый матч – 1:2.

"Бреннбю" (Дания) – "Панатинаикос" (Греция) – 1:1 (1:0)

Голы: Мухтар, 35 (1:0). Иванов, 66 (1:1).

Первый матч – 0:3.