"Фенербахче" Нойштедтера вышел в групповой турнир Лиги Европы

"Фенербахче", за который выступает игрок сборной России Роман Нойштедтер, вышел в групповой турнир Лиги Европы. В ответном матче 4-го отборочного раунда турецкая команда в гостях победила "Грассхоппер" (2:0). Нойштедтер попал в заявку, но на поле не выходил.
Также в групповой турнир вышли чешский "Слован", австрийская "Аустрия" и греческий "Панатинаикос".
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Слован" Л (Чехия) – АЕК Л (Кипр) – 3:0 (3:0)
Голы: Сикора, 8 (1:0). Сикора, 15 (2:0). Сикора, 41 (3:0).
Нереализованный пенальти: Хоан Томас (АЕК), 88.
Первый матч – 1:0.
"Грассхоппер" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция) – 0:2 (0:0)
Голы: Фернандау, 77 (0:1). Стох, 84 (0:2).
Первый матч – 0:3.
"Русенборг" (Норвегия) – "Аустрия" В (Австрия) – 1:2 (0:0)
Голы: Грюнвальд, 57 (0:1). Гюткьер, 59 – с пенальти (1:1). Кайоде, 69 (1:2).
Первый матч – 1:2.
"Бреннбю" (Дания) – "Панатинаикос" (Греция) – 1:1 (1:0)
Голы: Мухтар, 35 (1:0). Иванов, 66 (1:1).
Первый матч – 0:3.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/
Фуля
Я вот не пойму такие заголовки. Ной владелец клуба что-ли?
22:43 25 августа
coxo
он больше не игрок сборной россии и больше никогда им не будет
22:13 25 августа