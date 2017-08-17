"Фенербахче" без Нойштедтера проиграл "Вардару", "Брага" победила в Исландии

"Фенербахче" проиграл "Вардару" со счетом 0:2 в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, что за турецкий клуб выступает российский защитник Роман Нойштедтер.

В других встречах "Брага" победила исландский клуб "Хабнарфьердюр" со счетом 2:1, а ПАОК уверенно обыграл "Эстерсунд".

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Хабнарфьердюр" (Исландия) – "Брага" (Португалия) – 1:2 (1:0)

Голы: Бьеднссон, 40 (1:0). Паулинью, 62 (1:1). Стоилькович, 79 (1:2).

Судья: Блом (Голландия).

17 августа. Хабнарфьердюр. Стадион "Kaplakrikavollur".

"Вардар" (Македония) – "Фенербахче" (Турция) – 2:0 (1:0)

Голы: Барсегян, 20 (1:0). Мехмет Топал, 90+2 - в свои ворота (2:0).

Предупреждение: Грнчаров, 51. Удаления: Грнчаров (Вардар), 90. Соуза (Фенербахче), 90+3.

Судья: Банти (Италия).

17 августа. Скопье. Стадион "National Arena Filip II".

ПАОК (Греция) – "Эстерсунд" (Швеция) – 3:1 (1:1)

Голы: Нури, 21 - с пенальти (0:1). Леонарду, 38 (1:1). Прийович, 77 (2:1). Прийович, 88 - с пенальти (3:1).

Судья: Найхайс (Голландия).

17 августа. Салоники. Стадион "Toumba".