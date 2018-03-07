Фекир не полетел с "Лионом" в Москву

"Лион" взял на матч 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА 20 футболистов. Как сообщает официальный Твиттер французской команды, в Москву не поехал только нападающий Набиль Фекир, который не успел восстановиться после травмы колена. Остальные основные игроки – в строю.

Матч ЦСКА – "Лион" состоится завтра, 8 марта, начало – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.