Федун отказался комментировать поражение "Спартака" от "Рапида"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался от комментариев после поражения от "Рапида" (0:2) в Лиге Европы. За матчем он наблюдал с трибуны стадиона в компании с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым и вице-президентом Наилем Измайловым, но после игры молчаливо проследовал внутрь стадиона, отказавшись отвечать на вопросы российских журналистов (Александр Рогулев)

Отметим, что в стартовом составе красно-белых вышло четыре воспитанника Это 20-летний вратарь Александр Максименко, 20-летний защитник Николай Рассказов, 24-летний хавбек Артем Тимофеев и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий. На 82-й минуте на поле вышел 18-летний Михаил Игнатов. Он дебютировал за "Спартак".

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