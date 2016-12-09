Федор Смолов: "Сказал арбитру, что победа "Ниццы" – полностью на его совести"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после поражения (1:2) от "Ниццы" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы подверг критике работу швейцарского арбитра Сандро Шерер. По его словам, именно судья стал виновником поражения.

– Судья испортил игру, – приводит Sportbox слова Смолова. – После матча я ему сказал, что победа "Ниццы" полностью на его совести. Удалить игрока и поставить пенальти – двойное наказание – это просто бред! Арбитр сказал, что Андреас Гранквист сыграл опасно и его нога была в таком положении, что он потенциально мог нанести очень тяжелую травму сопернику. Но наш капитан выбивал мяч, а нога по инерции пошла дальше. Мы полностью контролировали матч, забили гол и, я уверен, забили бы ещё. Но судья полностью перевернул игру. Соперник сравнял счет. Второй гол был необязательным.

– Игорь Шалимов назвал эту игру "Краснодара" позором…

– Позор – действия судьи! Настолько изуродовать нашу игру. Мы контролировали матч. У соперника не было ни одного опасного момента. Мы повели в счете. А потом вмешался арбитр.

– Кого вы бы вы хотели получить в соперники в раунде плей-офф?

– Никаких предпочтений. Будем стараться пройти как можно дальше.

– Вы забили 31 гол за этот год: 29 за "Краснодар" и 2 за сборную. Вы сейчас находитесь в хорошей игровой форме?

– Хотел забить 32… Одного не хватило, хотя была возможность в конце первого тайма. К сожалению, принял неправильное решение.