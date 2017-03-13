21:42 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Федор Смолов: "Думаю, что с "Сельтой" не сыграю"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признался, что вряд ли сможет выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой". Форвард из-за травмы задней поверхности бедра пропустил первую встречу этих команд в Испании, а также игру 19-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1).

- Команда забивает и в мое отсутствие? Так и должно быть, - сказал Смолов. – Команда не должна зависеть от одного футболиста.

- Как здоровье? Против "Сельты" будете играть?

- Думаю, что нет.

- Получается, что за сборную тоже не сыграете?

- Ну, меня же вызвали. (Андрей МУРНИК)

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