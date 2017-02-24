Федор Щербаченко: "Шансы "Краснодара" и "Сельты" примерно равны"

Бывший тренер "Краснодара-2000" Федор Щербаченко подчеркнул, что "Сельта" с которой встретится "Краснодар" в 1/8 финала Лиги Европы является серьезным соперником. По совам специалиста, шансы команд на выход в следующую стадию турнира примерно равны.

- "Краснодару" в 1/16 финала Лига Европы досталась "Сельта". Насколько жребий был удачный для российской команды? - вопрос Щербаченко.

- На этом этапе говорить об удачливости не приходится. Разговоры из разряда повезло – не повезло для успокоения. Соперник серьезный. Может быть, не самый худший, если брать по рейтингу Лиги Европы. В любом случае на данном этапе нужно очень ответственно подходить к каждому оппоненту, нужно искать его сильные и слабые стороны, и использовать это в игре.

- Кто для вас является фаворитом в этой паре?

- Я думаю, что шансы у соперников равные. Многие эксперты предполагали, что "Фенербахче" затопчет и запугает "Краснодар", но на самом деле все оказалось не так плохо. Так и здесь. Думаю, будет равное противостояние, но если учесть, что первый матч пройдет в Испании, небольшое преимущество есть у нашего клуба, который будет заканчивать противостояние дома. Сейчас российскому клубу будет важно получить помощь внутреннего чемпионата и здесь будет труднее в том плане, что между матчами будет меньше времени. Сейчас идет длительная подготовка, затем нужно выйти на пик формы. С одной стороны хорошо, что будет игровой тонус, а с другой сторону нужна ротация состава. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)