17:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Федор Кудряшов: "Все помнят, как "Спарта" прошла "Краснодар""

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов отметил, что "Спарта" - серьезный соперник по стадии 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, о недооценке соперника речи быть не может. Первая встреча пройдет 16 февраля в Ростове-на-Дону, ответная – 23 февраля в Праге.

- Даже после победы над "Баварией" (в Лиге чемпионов) о недооценке соперника речи идти не может, - цитирует "Р-Спорт" Кудряшова. - Этот вопрос вообще не к нам! Мы дебютанты, и для нас все соперники сложные. К тому же нужно быть готовыми на 100 процентов к каждому матчу, чтобы пытаться играть на равных с такими командами. Сложно выделить одного конкретного игрока в "Спарте", думаю, что нужно опасаться всю команду.

Все соперники, которые могли нам достаться уже на этой стадии Лиги Европы, - очень серьезные, а "Спарта" - достаточно организованная команда и, как все помнят, в прошлом году они уверенно прошли на этой стадии "Краснодар". Довольны ли мы жребием, узнаем 23 февраля. Но лично я очень рад, что нам досталась именитая команда.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161212/1113650211.html

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