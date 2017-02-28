Федор Кудряшов: "То, что Бердыев уже встречался с Моуринью, может сыграть свою роль"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов отметил, что рад встрече с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, он не готов говорить о шансах на выход в четвертьфинал. Первая встреча пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответная – 16 марта в Манчестере.

- Я очень рад таким результатам жеребьевки, я ведь в одном из интервью говорил, что хочу сыграть против "МЮ", - цитирует "Р-Спорт" Кудряшова. - Но, на мой взгляд, нет соперников ни проще, ни слабее – все серьезные. Конечно, приятно играть дома, когда наши болельщики так горячо нас поддерживают, но о шансах, даже в условиях первого домашнего матча, ничего нельзя говорить. Главное для нас - выложиться на 200 процентов и биться друг за друга, а там мы увидим, какой нас ожидает результат.

То, что Бердыев уже встречался с Моуринью, может сыграть свою роль, тренерское противостояние в этом матче, безусловно, будет иметь место.

Сейчас "Ростов" готовится к матчу РФПЛ с "Томью", и только после этого мы будем думать о "Манчестере", самое лучшее – это идти от матча к матчу и не забегать вперед.