19:26 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Федор Кудряшов: "То, что Бердыев уже встречался с Моуринью, может сыграть свою роль"

0
0
0
0

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов отметил, что рад встрече с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, он не готов говорить о шансах на выход в четвертьфинал. Первая встреча  пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответная – 16 марта в Манчестере.

- Я очень рад таким результатам жеребьевки, я ведь в одном из интервью говорил, что хочу сыграть против "МЮ", - цитирует "Р-Спорт" Кудряшова. - Но, на мой взгляд, нет соперников ни проще, ни слабее – все серьезные. Конечно, приятно играть дома, когда наши болельщики так горячо нас поддерживают, но о шансах, даже в условиях первого домашнего матча, ничего нельзя говорить. Главное для нас - выложиться на 200 процентов и биться друг за друга, а там мы увидим, какой нас ожидает результат.

То, что Бердыев уже встречался с Моуринью, может сыграть свою роль, тренерское противостояние в этом матче, безусловно, будет иметь место.

Сейчас "Ростов" готовится к матчу РФПЛ с "Томью", и только после этого мы будем думать о "Манчестере", самое лучшее – это идти от матча к матчу и не забегать вперед.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170228/1116998152.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ