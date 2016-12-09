Файер взорвался рядом с Серхио Ромеро в матче "Заря" – "МЮ"

Украинские болельщики бросили на поле файер во время матча группового турнира Лиги Европы между "Зарей" и "Манчестер Юнайтед" (0:2). Он взорвался недалеко от вратаря гостей Серхио Ромеро, впрочем, не причинив ему вреда. Отметим, что встреча проходила в Одессе из-за боевых действий на востоке страны.

Это не первый инцидент, связанный с украинскими фанатами на этой неделе. Во вторник киевское "Динамо" принимало у себя "Бешикташ" (6:0) в рамках Лиги чемпионов. Столкновения между болельщиками двух команд начались еще за день до матча, продолжившись и на следующие сутки, и во время, и после игры. УЕФА возбудил расследование по поводу произошедшего в Киеве.