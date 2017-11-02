Фарфан - в атаке "Локомотива" на матч с "Шерифом"

"Локомотив" в своем Твиттере объявил состав на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". В атаке у железнодорожников сыграет Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в игре 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:0). У гостей с первых минут на поле выйдет автор гола во встрече 3-го тура Зиги Бадибанга.

Полностью составы выглядят следующим образом:

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов - Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук - Фарфан.

Запасные: Медведев, Ротенберг, В. Денисов, Коломейцев, Рыбус, Баринов, Эдер.

"Шериф": Микулич - Раку, Кулушич, Посмак - Сушич, Антон, Брезовец, Кендыш, Кристиану - да Силва, Бадибанга.

Запасные: Журик, Оливейра, Балима, де Ноэйер, Оанча, Мугоша, Дамашкан.

Матч "Локомотив" - "Шериф" состоится сегодня, 2 ноября. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.