17:05 | Футбол — Лига Европы

Фарфан - лучший игрок недели в Лиге Европы


Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Хавбек оформил дубль в матче 5-го тура группового турнира против "Копенгагена" (2:1).

По итогам голосования перуанец набрал 41 процент голосов. Второе место занял нападающий "Милана" Андре Силва (25 процентов), оформивший дубль в игре с "Аустрией" (5:1), третье – полузащитник "Славии" Йозеф Хушбауэр (14 процентов), забивший два гола в матче против тельавивского "Маккаби" (2:0).

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий