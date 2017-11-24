Фарфан - лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Хавбек оформил дубль в матче 5-го тура группового турнира против "Копенгагена" (2:1).
По итогам голосования перуанец набрал 41 процент голосов. Второе место занял нападающий "Милана" Андре Силва (25 процентов), оформивший дубль в игре с "Аустрией" (5:1), третье – полузащитник "Славии" Йозеф Хушбауэр (14 процентов), забивший два гола в матче против тельавивского "Маккаби" (2:0).
Форвард @fclokomotiv Джефферсон Фарфан выбран болельщиками Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы 👑– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 ноября 2017 г.
Заслужил! 🚂💪 pic.twitter.com/MwH6pisrZj
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