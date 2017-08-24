Фанаты "Зенита" жгли файеры под закрытой крышей стадиона в Санкт-Петербурге. Видео

Болельщики "Зенита" во время ответного матча 4-го раунда Лиги Европы против "Утрехта" использовали пиротехнику, сообщает корреспондент "СЭ" Сергей Яременко в Твиттере. Поединок проходит под закрытой крышей стадиона на Крестовском острове из-за проливного дождя в Санкт-Петербурге.

Отметим, питерцы не смогли выиграть с нужным счетом в основное время. В дополнительное время второй гол забил Александр Кокорин. Если "Зенит" выиграет со счетом 2:0, то выйдет в групповой турнир Лиги Европы.