Фанаты "Зенита" жгли файеры под закрытой крышей стадиона в Санкт-Петербурге. Видео

Болельщики "Зенита" во время ответного матча 4-го раунда Лиги Европы против "Утрехта" использовали пиротехнику, сообщает корреспондент "СЭ" Сергей Яременко в Твиттере. Поединок проходит под закрытой крышей стадиона на Крестовском острове из-за проливного дождя в Санкт-Петербурге.
Отметим, питерцы не смогли выиграть с нужным счетом в основное время. В дополнительное время второй гол забил Александр Кокорин. Если "Зенит" выиграет со счетом 2:0, то выйдет в групповой турнир Лиги Европы.
На вираже зажгли дымовуху и теперь над полем висит облако тумана. Зачем? pic.twitter.com/FAyrNQSA8I– Сергей Яременко (@serji_spb) 24 августа 2017 г.
Kupservas
Самоубийцы...
22:44