Фанаты "Зенита" выломали кресла на новом стадионе в Минске

Как сообщает белорусская газета "Наша Нива", после окончания встречи "Динамо - "Зенит" (4:0) фанаты питерцев оставили ряд выломанных кресел на стадионе в Минске.

Накануне "Зенит" был разгромлен минским "Динамо" со счетом 0:4 в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Последний раз сине-бело-голубые уступали в международных играх более чем в три гола в ноябре 1989 года в Кубке УЕФА "Штутгарту" (0:5).

Встречу в Минске посетили порядка 2300 фанатов российской команды.

Как сообщает белорусская газета "Наша Нива", после окончания встречи болельщики "Зенита" оставили ряд выломанных кресел на стадионе. Отметим, что обновленная арена в Минске была открыта после реконструкции только 21 июня.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Встреча пройдет по решению УЕФА без зрителей.

"Зенит" – "Динамо Мн": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

"Зенит" четвертован в Минске. Провал евродебюта Семака //

"Зенит" в нокауте? Теперь нужно выиграть дома 5:0...