Фанаты "Зенита" обвинены в вандализме и расизме

Болельщики "Русенборга" пожаловались не поведение фанатов "Зенита" после матча группового турнира Лиги Европы (1:1). Отмечается, что поклонники российского клуба скандировали расистские кричалки в адрес нападающего Самуэля Адегбенро.

– По ходу матча было слышно, как они кричали что-то Самуэлю. Мы говорили об этом во время перерыва с остальными, все это слышали. Это ужасно, – цитирует NRK одного из болельщиков "Русенборга".

Также болельщиков "Зенита" обвиняют в вандализме – по ходу игры они сломали, по словам сотрудников клуба, порядка 70-80 стульев.

– Они стояли на них, прыгали, ломали и бросали вокруг. Наверное, сломано около 70-80 стульев. Должностное лицо УЕФА должен обратить на это внимание. Знаю, что этот момент их заинтересует. Мы не привыкли к такому. Да, во время матчей национального чемпионата кто-то может сломать пару стульев, но такого раньше не было.