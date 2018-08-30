Фанаты "Уфы" огненно поддержали команду перед матчем с "Рейнджерс"

"Уфа" в Твиттере опубликовала ролик о том, как болельщики команды с помощью пиротенхики поддержали команду перед началом ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс". Встреча состоится сегодня, 30 августа, на стадионе "Нефтяник".

Наши фанаты зарядили команду перед отъездом на стадион! Вперед, "Уфа"! pic.twitter.com/wEG8FeAAfF – ФК УФА (@UfaFc) 30 августа 2018 г.

В первой игре, которая состоялась на прошлой неделе, "Уфа" потерпела поражение со счетом 0:1.