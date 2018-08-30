15:36 | Футбол — Лига Европы

Фанаты "Уфы" огненно поддержали команду перед матчем с "Рейнджерс"


"Уфа" в Твиттере опубликовала ролик о том, как болельщики команды с помощью пиротенхики поддержали команду перед началом ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс". Встреча состоится сегодня, 30 августа, на стадионе "Нефтяник".

В первой игре, которая состоялась на прошлой неделе, "Уфа" потерпела поражение со счетом 0:1.

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,
онлайн-трансляция в 17.00 (мск)

Уфа – Рейнджерс

 

 

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