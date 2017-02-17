09:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Фанаты "Спарты" поддержали команду в матче с "Ростовом", несмотря на запрет УЕФА

0
0
0
0

Болельщики "Спарты" смогли посетить матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (0:4), сообщает 161.ru. Ранее УЕФА закрыл гостевую трибуну для болельщиков пражан за их поведение в матче с "Интером". Гости купили билеты на центральную трибуну и болели за свою команду рядом с поклонниками "Ростова".

– Мы прилетели в Ростов из Праги вчера. У вас очень красивый город и приветливые люди, - рассказал болельщик "Спарты" Ян Вейер. - Сегодня я побывал в ресторане и попробовал борщ, мне очень понравилось. Шокирован ли я игрой? Знаете, Конате не очень популярен в Чехии, и теперь все будет хуже из-за этой красной карточки. Я надеюсь, что "Спарта" сможет на своем поле одолеть соперника и пройти дальше.

Дополнительная информация

http://161.ru/text/newsline/267253191065600.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ