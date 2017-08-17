Фанаты "Спартака" болеют за "Црвену Звезду" на матче в Краснодаре

На матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" на гостевом секторе присутствуют болельщики "Спартака". Ранее фанаты красно-белых заявляли, что планируют поддержать "братский" сербский клуб в этой встрече.

Фан-сектор гостей на фоне устрашающего их ролика)) pic.twitter.com/1uWu4TysCK – Катерина Потапова (@katja_potapova) 17 августа 2017 г.

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"