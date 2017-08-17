20:10 | Футбол — Лига Европы

Фанаты "Спартака" болеют за "Црвену Звезду" на матче в Краснодаре

Четверг. Краснодар. Болельщики "Спартака" поддерживают "Црвену Звезду" в матче с "Краснодаром". Фото Екатерина ПОТАПОВА, "СЭ"
Четверг. Краснодар. Болельщики "Спартака" поддерживают "Црвену Звезду" в матче с "Краснодаром". Фото Екатерина ПОТАПОВА, "СЭ"
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На матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" на гостевом секторе присутствуют болельщики "Спартака". Ранее фанаты красно-белых заявляли, что планируют поддержать "братский" сербский клуб в этой встрече.

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (19)
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Tom Sowyer

Только лох может проехать 1200 км чтоб поболеть за футбол.

20:53

punch_s

свинство, иначе и не назовешь

20:53

BT1979

Странно... 27 лет болею за "Спартак", но как-то даже в голову прийти не могло в еврокубках против соотечественников болеть. Наверное, что-то в моей жизни пошло не так...

20:52

МачоМэн

marksan Кстати, а что написано на груди у вратаря гостей? Газпром, однако! Оборжаться можно! Спартак болеет за Газпром!!! === и что теперь бомжам на лукойле нельзя заправляться? ))

20:51

баламошка

KoHb-83 Это нормально. ЦСКА тоже ездил в Казань подержать Партизан когда играл с Рубином. Селюкам и вторым столицам не понять,они ни с кем не дружат)////////////Всё верно. Глупые бомжихи никому не нужны.

20:50

veterok1969

прежде всего уважаемые фанаты спартака должны радеть за россию)

20:50

LokoDemon

Только лишённый ума может радоваться тому , что в его доме присели и собираются насрать...

20:49

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Я НЕ ФАНАТ срамтака, НО Я ЗА УТРЕХТ===ЯНГ--БОЙЗ===канешна, КРАСНУЮ ЮГОСЛАВСКУЮ ЗВЕЗДУ и ЗА ВСЮ ГРУППОВУХУ, В КОТОРОЙ наша-р.... НЕДОКОМАНДЫ ЧЕТВЁРТЫЕ МЕСТА ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ !!!!!!

20:44

serzheo

Красно-черное брацтво. Демоны они и есть демоны. Инородный клуб страны. В семье не без урода.

20:39

marksan

Кстати, а что написано на груди у вратаря гостей? Газпром, однако! Оборжаться можно! Спартак болеет за Газпром!!!

20:36

Thergothon

а Црвена звезда подписывает соглашение о сотрудничестве с Зенитом.

20:35

sars882

подло и противно.

20:34

marksan

Уроды нерусские!

20:33

KoHb-83

Это нормально. ЦСКА тоже ездил в Казань подержать Партизан когда играл с Рубином. Селюкам и вторым столицам не понять,они ни с кем не дружат)

20:29

delacrua

ну умом может за краснодар, да. ради рейтинга. а сердцем за црвену ) не вижу криминала.

20:24

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Свиньи!

20:24

Dymanomashina

Идиоты и предатели они, а не болельщики.

20:24

Бормо-сан

какая гадость...

20:19

Чупа-чупас

Так фантики же инородной команды. Им црвена рейтинг страны подымает.

20:18