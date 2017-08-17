Фанаты "Спартака" болеют за "Црвену Звезду" на матче в Краснодаре

На матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" на гостевом секторе присутствуют болельщики "Спартака". Ранее фанаты красно-белых заявляли, что планируют поддержать "братский" сербский клуб в этой встрече.
Фан-сектор гостей на фоне устрашающего их ролика)) pic.twitter.com/1uWu4TysCK– Катерина Потапова (@katja_potapova) 17 августа 2017 г.
Tom Sowyer
Только лох может проехать 1200 км чтоб поболеть за футбол.
20:53
punch_s
свинство, иначе и не назовешь
20:53
BT1979
Странно... 27 лет болею за "Спартак", но как-то даже в голову прийти не могло в еврокубках против соотечественников болеть. Наверное, что-то в моей жизни пошло не так...
20:52
МачоМэн
marksan Кстати, а что написано на груди у вратаря гостей? Газпром, однако! Оборжаться можно! Спартак болеет за Газпром!!! === и что теперь бомжам на лукойле нельзя заправляться? ))
20:51
баламошка
KoHb-83 Это нормально. ЦСКА тоже ездил в Казань подержать Партизан когда играл с Рубином. Селюкам и вторым столицам не понять,они ни с кем не дружат)////////////Всё верно. Глупые бомжихи никому не нужны.
20:50
veterok1969
прежде всего уважаемые фанаты спартака должны радеть за россию)
20:50
LokoDemon
Только лишённый ума может радоваться тому , что в его доме присели и собираются насрать...
20:49
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Я НЕ ФАНАТ срамтака, НО Я ЗА УТРЕХТ===ЯНГ--БОЙЗ===канешна, КРАСНУЮ ЮГОСЛАВСКУЮ ЗВЕЗДУ и ЗА ВСЮ ГРУППОВУХУ, В КОТОРОЙ наша-р.... НЕДОКОМАНДЫ ЧЕТВЁРТЫЕ МЕСТА ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ !!!!!!
20:44
serzheo
Красно-черное брацтво. Демоны они и есть демоны. Инородный клуб страны. В семье не без урода.
20:39
marksan
Кстати, а что написано на груди у вратаря гостей? Газпром, однако! Оборжаться можно! Спартак болеет за Газпром!!!
20:36
Thergothon
а Црвена звезда подписывает соглашение о сотрудничестве с Зенитом.
20:35
sars882
подло и противно.
20:34
marksan
Уроды нерусские!
20:33
KoHb-83
Это нормально. ЦСКА тоже ездил в Казань подержать Партизан когда играл с Рубином. Селюкам и вторым столицам не понять,они ни с кем не дружат)
20:29
delacrua
ну умом может за краснодар, да. ради рейтинга. а сердцем за црвену ) не вижу криминала.
20:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Свиньи!
20:24
Dymanomashina
Идиоты и предатели они, а не болельщики.
20:24
Бормо-сан
какая гадость...
20:19
Чупа-чупас
Так фантики же инородной команды. Им црвена рейтинг страны подымает.
20:18