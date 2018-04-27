01:53 | Футбол — Лига Европы

Фанаты окружили машину Товена после матча с "Зальцбургом". Видео


Полузащитник "Марселя" Флориан Товен столкнулся с трудностями после матча 1/2 финала Лиги Европы против "Зальцбурга" (2:0). Фанаты окружили машину игрока, на которой он хотел уехать домой после игры. Болельщики благодарили француза за игру и громко скандировали его фамилию. Через несколько минут при помощи работников службы безопасности Товен смог уехать.

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