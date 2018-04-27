Фанаты окружили машину Товена после матча с "Зальцбургом". Видео

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен столкнулся с трудностями после матча 1/2 финала Лиги Европы против "Зальцбурга" (2:0). Фанаты окружили машину игрока, на которой он хотел уехать домой после игры. Болельщики благодарили француза за игру и громко скандировали его фамилию. Через несколько минут при помощи работников службы безопасности Товен смог уехать.

La fête continue un peu à Marseille avec Florian Thauvin qui peine un peu a quitter le Vélodrome 😅 pic.twitter.com/eNoalNdUmQ – Goal France (@Goal_com_France) 26 апреля 2018 г.