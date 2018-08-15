Фанаты минского "Динамо" поэтично потроллили Дзюбу

Болельщики минского "Динамо" в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенитом" подшутили над нападающим соперника Артемом Дзюбой, сообщает TUT.BY. Они зачитали отрывки из стихотворений поэта Рыгора Бородулина, в которых упоминалось слово "дзюба" (в переводе с белорусского – "клюв". – Прим. "СЭ").

Напомним, первая игра завершилась разгромной победой минчан – 4:0. Дзюба в той игре участия не принимал. Ответный матч состоится завтра, 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" (начало - 20.00 по московскому времени).