17:14 | Футбол — Лига Европы

Фанаты минского "Динамо" поэтично потроллили Дзюбу


Болельщики минского "Динамо" в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенитом" подшутили над нападающим соперника Артемом Дзюбой, сообщает TUT.BY. Они зачитали отрывки из стихотворений поэта Рыгора Бородулина, в которых упоминалось слово "дзюба" (в переводе с белорусского – "клюв". – Прим. "СЭ").

Напомним, первая игра завершилась разгромной победой минчан – 4:0. Дзюба в той игре участия не принимал. Ответный матч состоится завтра, 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" (начало - 20.00 по московскому времени).

Зенит - Динамо Мн

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