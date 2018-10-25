Фанаты "Марселя" развесили свиные головы на воротах отеля, где остановились болельщики "Лацио"

Болельщики "Марселя" развесили свиные головы на воротах отеля, в котором остановились фанаты "Лацио". Как сообщает Football Italia, в среду вечером произошли столкновения между группами болельщиков, в результате которых один француз и два итальянца получили незначительные травмы.

Сегодня "Марсель" и "Лацио" встретятся в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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