19:27 | Футбол — Лига Европы

Фанаты "Марселя" развесили свиные головы на воротах отеля, где остановились болельщики "Лацио"

Обсудить
1

Болельщики "Марселя" развесили свиные головы на воротах отеля, в котором остановились фанаты "Лацио". Как сообщает Football Italia, в среду вечером произошли столкновения между группами болельщиков, в результате которых один француз и два итальянца получили незначительные травмы.

Сегодня "Марсель" и "Лацио" встретятся в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. 

 

Марсель - Лацио

Все о Лиге Европы - здесь

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...