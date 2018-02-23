19:01 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Фанаты киевского "Динамо" закидали камнями автобус с болельщиками АЕК. Видео

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Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" (Киев) – АЕК неизвестные напали на автобус с болельщиками греческого клуба, информирует пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК АЕК к НСК Олимпийский неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", – говорится в сообщении полиции.

На данный момент задержаны четверо хулиганов. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

 

Футбольные неадекваты🙄 #киев #футбол #фаны #динамо

Публикация от Oksi Madani (@oksi_madani) Фев 22, 2018 в 11:03 PST

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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все будет х...о

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