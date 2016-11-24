18:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Фанаты "Фейеноорда" устроили беспорядки в Манчестере

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Болельщики "Фейеноорда" во время своего шествия по Манчестеру устроили беспорядки, в которые пришлось вмешаться полиции, сообщает Daily Mail. Около 7,5 тысячи фанатов голландской команды приехали в город для того, чтобы посетить "Олд Траффорд" во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"

Сначала фанаты вели себя спокойно, но затем начали бросать по прохожим бутылки и другие предметы. Одна из них попала в лицо проходившей мимо женщины. Полиция усилила меры безопасности и не планирует выпускать болельщиков из окружения вплоть до начала матча. 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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