Фанаты "Фейеноорда" устроили беспорядки в Манчестере

Болельщики "Фейеноорда" во время своего шествия по Манчестеру устроили беспорядки, в которые пришлось вмешаться полиции, сообщает Daily Mail. Около 7,5 тысячи фанатов голландской команды приехали в город для того, чтобы посетить "Олд Траффорд" во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
Сначала фанаты вели себя спокойно, но затем начали бросать по прохожим бутылки и другие предметы. Одна из них попала в лицо проходившей мимо женщины. Полиция усилила меры безопасности и не планирует выпускать болельщиков из окружения вплоть до начала матча.
Feyenoord fans in Manchester today. pic.twitter.com/fJaVMuis6y– Football Away Days (@AwayDays_) 24 ноября 2016 г.
Feyenoord fans are taking over Manchester! pic.twitter.com/E97RjLkmAK– Footy Accumulators (@FootyAccums) 24 ноября 2016 г.