Фанаты ЦСКА почтили память погибшего в Сирии летчика

Во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА фанаты армейцев вывесили баннер в память погибшего в Сирии российского летчика Романа Филиппова. Также болельщики красно-синих использовали и другие баннеры.

Отметим, что россияне во втором тайме устроили на своей трибуне файер-шоу, в результате чего на стадионе произошло задымление.

Напомним, что боевики в Сирии сбили из ПЗРК Су-25 Филипова, когда тот совершал облет зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня. Филипов до последнего держал самолет в воздухе и успел сообщить командованию, что был атакован. Летчик катапультировался в подконтрольном террористам районе населенного пункта Телль-Дебес. В бою с ними он подорвал себя.