Фанаты "Бешикташа" перед игрой с "Лионом" устроили беспорядки в городе

В преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" фанаты гостей учинили беспорядки в городе. Группа поклонников турецкого клуба жгла файеры, прогуливаясь по улицам Лиона, после чего устроила потасовку с местной полицией.

За несколько минут до начала встречи фанаты "Бешикташа" с верхнего яруса атаковали и начали забрасывать петардами болельщиков французской команды. Поклонники "Лиона", спасаясь от петард, были вынуждены выбежать на поле. Начало матча было отложено в связи с беспорядками на стадионе.

Скандал в матче "Лион" - "Бешикташ". Подробности