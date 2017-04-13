22:21 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Фанаты "Бешикташа" перед игрой с "Лионом" устроили беспорядки в городе

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В преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" фанаты гостей учинили беспорядки в городе. Группа поклонников турецкого клуба жгла файеры, прогуливаясь по улицам Лиона, после чего устроила потасовку с местной полицией.

За несколько минут до начала встречи фанаты "Бешикташа" с верхнего яруса атаковали и начали забрасывать петардами болельщиков французской команды. Поклонники "Лиона", спасаясь от петард, были вынуждены выбежать на поле. Начало матча было отложено в связи с беспорядками на стадионе.

Скандал в матче "Лион" - "Бешикташ". Подробности

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Нужно перестать играть в демократию применить стрелковое оружие. Раз подавишь сразу все успокоится.

22:38

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