Фанаты "Атлетика" проведут антифашистские акции перед матчем со "Спартаком"

Болельщики "Атлетика" проведут в Бильбао демонстрации перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака". Фанаты пройдут по центру города с антифашистскими лозунгами 21 и 22 февраля.

"Мы не хотим, чтобы фашизм безнаказанно распространялся по улицам наших городов. Мы сталкивались с этим в Сан-Себастьяне. Нельзя допустить повторения этих событий", – приводит заявление фанатов "Атлетика" Urioa.

Издание отмечает, что эти демонстрации будут направлены против российских фанатов. В декабре 2017 года наблюдались столкновения между фанатами "Реал Сосьедад" и "Зенита" на матче Лиги чемпионов. Организатором акций выступают антифашистские организации Басконии.