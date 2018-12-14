Фанат, который прорвался к Глушакову: "Спартак" подает иск ко мне на 20 тысяч евро"

"Спартак" подает иск в отношении болельщика команды Мирослава Голунова, который во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (1:2, 29 ноября) прорвался к капитану красно-белых Денису Глушакову. Об этом Голунов рассказал "СЭ".

Голунов получил 10 суток ареста, а также запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет. В пятницу стало известно, что по итогам матча с "Рапидом" московский клуб оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч – за блокировку лестничных проходов, 20 тысяч – за прорыв Голунова на поле.

– Мне позвонил представитель "Спартака", сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро, – отметил Голунов.

– Вы уверены, что это из "Спартака" звонили, а не мошенники какие-нибудь?

– Да. А зачем это мошенникам? Им это невыгодно.

– А кто именно звонил?

– Имени не спросил.

– Что сказали?

– Что "Спартак" оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч – за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч – из-за меня.

– Какими будут ваши дальнейшие действия?

– С адвокатом будем обжаловать все это в суде.

– Как в целом прокомментируете действия клуба, который решил отсудить у болельщика 20 тысяч евро?

– Думаю, просто решили переложить ответственность. (Илья Андреев)