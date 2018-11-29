Фанат, атаковавший Глушакова, и сам игрок. Раньше они делали селфи

Неожиданное фото обнаружено в Инстаграме болельщика, который атаковал капитана "Спартака" Дениса Глушакова в матче группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

Болельщик выбежал на поле при счете 1:0 в пользу красно-белых и стал кричать на хавбека. Его быстро оттеснили другие футболисты "Спартака".

Четыре года назад, 22 июня 2014 года, он в Инстаграме выложил совместное фото с Глушаковым, подписав "я звезда на серьезных щщах".

Многие активные фанаты "Спартака" негативно относятся Глушакову из-за его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова в молодежный состав, а после его отставки хавбек вернулся в основу.