21:56 | Футбол — Лига Европы

Фанат, атаковавший Глушакова, и сам игрок. Раньше они делали селфи

Болельщик, атаковавший Глушакова, и сам Глушаков.
Болельщик, атаковавший Глушакова, и сам Глушаков.
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Неожиданное фото обнаружено в Инстаграме болельщика, который атаковал капитана "Спартака" Дениса Глушакова в матче группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

 
29 ноября. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Рапид&quot; - 1:2. Болельщик прорвался к Денису Глушакову."Глушаков меня ударил. Я не замахивался". Интервью с выбежавшим на поле фанатом

Болельщик выбежал на поле при счете 1:0 в пользу красно-белых и стал кричать на хавбека. Его быстро оттеснили другие футболисты "Спартака".

Четыре года назад, 22 июня 2014 года, он в Инстаграме выложил совместное фото с Глушаковым, подписав "я звезда на серьезных щщах".

Многие активные фанаты "Спартака" негативно относятся Глушакову из-за его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова в молодежный состав, а после его отставки хавбек вернулся в основу.

Спартак - Рапид В

 

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