Факундо Ронкалья: "Отсутствие Смолова не облегчает задачу "Сельты"

Защитник "Сельты" Факундо Ронкалья в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда способна пройти российский клуб. Он добавил, что отсутствие Федора Смолова не повлияет на игру соперника.

- Мы не чувствуем давления, - приводит La Voz de Galicia слова Ронкальи. - Амбиции - вот правильное слово. Ты всегда двигаешься вперед и, вдохновляясь, начинаешь верить в проход в следующую стадию. Мы в предвкушении матча и хотим посмотреть, насколько далеко сможем зайти, играя в свой футбол. Отсутствие Смолова не облегчает нашу задачу. У "Краснодара" есть достойная замена.