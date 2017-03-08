23:29 8 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Факундо Ронкалья: "Отсутствие Смолова не облегчает задачу "Сельты"

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Защитник "Сельты" Факундо Ронкалья в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда способна пройти российский клуб. Он добавил, что отсутствие Федора Смолова не повлияет на игру соперника.

- Мы не чувствуем давления, - приводит La Voz de Galicia слова Ронкальи. - Амбиции - вот правильное слово. Ты всегда двигаешься вперед и, вдохновляясь, начинаешь верить в проход в следующую стадию. Мы в предвкушении матча и хотим посмотреть, насколько далеко сможем зайти, играя в свой футбол. Отсутствие Смолова не облегчает нашу задачу. У "Краснодара" есть достойная замена.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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