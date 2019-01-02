Фабио Каннаваро: "Наполи" может выиграть Лигу Европы"

Бывший защитник "Наполи", "Пармы", "Ювентуса" и "Реала" Фабио Каннаваро заявил, что неаполитанский клуб может выиграть Лигу Европы. Он также добавил, что этот турнир является довольно утомительным.

- Я выигрывал Кубок УЕФА в 1999 году, - приводит слова Каннаваро Il Mattino. - Тогда мы доминировали в этом турнире, как сейчас испанцы. Не знаю, почему со временем итальянские команды стали проигрывать это соревнование, хотя оно является достаточно утомительным. Победа в этом турнире приносит большую радость. Думаю, у "Наполи" есть все для того, чтобы достичь успеха.

"Наполи" сыграет с "Цюрихом" в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

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