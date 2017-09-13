Езил, Ляказетт и Чех пропустят матч Лиги Европы с "Кельном"

Игроки основного состава "Арсенала" Петр Чех, Лоран Косьельни, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмси, Гранит Джака, Месут Езил и Александр Ляказетт не сыграют в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна", сообщает Goal. По данным источника, тренерский штаб "канониров" принял такое решение в связи с тем, что 17 сентября команде предстоит матч 5-го тура чемпионата Англии против "Челси".

Ожидается, что в матче против немецкого клуба может состояться возвращение на поле полузащитника Джека Уилшира, который не играл в основном составе "канониров" с апреля.

Напомним, матч "Арсенал" - "Кельн" состоится 14 сентября. Начало игры - 22.05 по московскому времени.