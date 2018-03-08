Езил достиг отметки в 100 очков по системе "гол+пас" за "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил, отдав две голевые передачи в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" (2:0 к 75-й минуте игры), достиг отметки в 100 очков по системе "гол+пас" в составе лондонского клуба, сообщает Opta. На счету немецкого хавбека за время выступлений за "канониров" 37 голов и 63 результативные передачи.

Напомним, Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. В этом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах, забив 5 мячей и сделав 9 резульативных передач.