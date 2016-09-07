15:56 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Эйтан Тиби не сыграет с "Зенитом"

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Центральный защитник сборной Израиля и "Маккаби" Эйтан Тиби, получивший травму в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Италии (1:3), пропустит встречу группового турнира Лиги Европы против "Зенита". По результатам МРТ у 28-летнего игрока выявлено растяжение мышц ноги. Ему придется пропустить несколько недель.

Другой игрок "Маккаби", нападающий Таль II Бен-Хаим, у которого также повреждение, пропустит лишь ближайший матч чемпионата Израиля, но к игре с "Зенитом" будет готов.

Форвард "Маккаби" Барак Ицхаки недоволен количеством игрового времени и близок к переходу в "Бейтар". (Эли ШВИДЛЕР)

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