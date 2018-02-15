Эйден Макгиди: "У "Зенита" много денег и хороший тренер, но примерно то же самое можно сказать и о "Селтике"

Бывший полузащитник "Селтика" и "Спартака" Эйден Макгиди сказал, что шотландской команде придется непросто в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". Ирландский хавбек, который в настоящее время выступает за "Сандерленд", отметил, что болельщики петербурцев очень активно поддерживают свою команду.

– Когда я играл там, "Зенит" всегда был топ-клубом. Они наряду с нами и ЦСКА претендовали на титул, – цитирует официальный сайт "Селтика" Макгиди. – Для меня "Зенит" всегда был командой, которую хочется победить, потому что они несколько раз выиграли титул за то время, что я выступал в России. У них была хорошая команда, хотя нынешний состав и отличается от того, против которого я играл. Против "Зенита" всегда тяжело играть на выезде. Когда приезжал в Санкт-Петербург, их фанаты мощно поддерживали свою команду.

В связи с тем, что летом будет чемпионат мира, у "Зенита" появился новый стадион. В Петербурге всегда сложно играть, а в это время года особенно. Фактор холода может сыграть свою роль, потому что там очень-очень холодно. Может даже ниже 10 градусов по Цельсию. На то, чтобы привыкнуть к температуре, может потребоваться время.

У "Зенита" хорошая команда и, очевидно, у них опытный тренер (Роберто Манчини), так что это будут сложные матчи. Особенно выездной. Говоря о тех, кто не ждет, что "Селтик" пройдет "Зенит", не думаю, что они много знают об этой команде. Ясно, что у них много денег, сильная команда и хороший тренер, но примерно то же самое можно сказать и о "Селтике". "Селтик" хорошо играет под руководством Брендана Роджерса, он может пройти "Зенит". Но не похоже, что российскую лигу показывают в Шотландии каждую неделю. Из-за этого не так много известно о "Зените". Но, несомненно, это будет интересный матч. Пока "Селтик" играет в свой лучший футбол, он может прогрессировать.

Напомним, матч первый матч между "Зенитом" и "Селтиком" состоится сегодня, 15 февраля. Игра начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 22 февраля.