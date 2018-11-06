18:36 | Футбол — Лига Европы

Эйден Макгиди: "Слежу за "Спартаком". Не думаю, что у команды возникнут проблемы с "Рейнджерс"

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Бывший полузащитник "Спартака" Эйден Макгиди заявил, что до сих пор следит за красно-белыми. 32-летний ирландец добавил, что московский клуб не должен столкнуться с проблемами в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Рейнджерс".

Играйте так, как вы это умеете, - и проблем с достижением результата не должно возникнуть, - сказал Макгиди в интервью клубной пресс-службе. - Я знаю "Спартак", до сих пор слежу за командой, с теплотой вспоминаю о времени, проведенном там. Поддерживаю связь с некоторыми игроками  - Джано, Сальваторе, общаюсь с ними по возможности. Учитывая уровень игры команды, не думаю, что против "Рейнджерс" возникнут какие-то проблемы.

Макгиди выступал за "Спартак" с 2010 по 2013 год. В составе красно-белых он провел 72 игры и забил 11 голов.

Спартак - Рейнджерс

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-11-06-eyden_makgidi_v_igre_s_reyndzhers_spartak_mozhet_dobitsya_nuzhnogo_rezultata/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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