15:30 | Футбол — Лига Европы

Еврокубки-2017/18: Россия в четверке лучших в рейтинге УЕФА

Четверг. Ницца. "Ницца" - "Локомотив" - 2:3. Железнодорожники одержали волевую победу, отыгравшись со счета 0:2. Фото AFP
Четверг. Ницца. "Ницца" - "Локомотив" - 2:3. Железнодорожники одержали волевую победу, отыгравшись со счета 0:2. Фото AFP
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Ничья ЦСКА и победа "Локомотива" принесли еще три зачетных очка в общий рейтинг России за этот сезон. Наши клубы на пятерых (включая "Спартак", "Зенит" и "Краснодар") набрали уже 50 баллов, обеспечив очень высокий коэффициент. Мы по-прежнему четвертые – уступаем только Англии, Испании и Италии.

 
Вчера. Москва. Тушино. &quot;Спартак&quot; - &quot;Атлетик&quot; - 1:3. На три мяча испанской команды красно-белые смогли ответить лишь одним - голом ЛУИЗА АДРИАНУ.Евротупик "Спартака"

Кроме того, наши команды создают хороший задел на будущее – сохраняют значительный отрыв от Португалии, а вместе с этим и шестое место в рейтинге. Оно, как известно, позволяет заявлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. То есть в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового.

Что касается доходов наших клубов, то список миллионеров по-прежнему возглавляют ЦСКА и "Спартак" – благодаря заработкам в Лиге чемпионов. Участие в 1/16 финала Лиги Европы приносит каждому из участников по 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала УЕФА обязался выплатить еще по 750 тысяч. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ

Клуб

Турнир

Сумма*

1. ЦСКА

Лига чемпионов

17,7

2. Спартак

Лига чемпионов

16,2

3. Зенит

Лига Европы

5,855

4. Локомотив

Лига Европы

5,020

5. Краснодар

Лига Европы

0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. ЦСКА

ЛЧ/ЛЕ

11

4

15

2. Зенит

ЛЕ

13

0

13

3. Локомотив

ЛЕ

10

0

10

4. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

5

4

9

5. Краснодар

ЛЕ

3

0

3

Всего: 50 очков, 5 команд, коэффициент 10,000, 4-е место в сезоне.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА 2013/14 – 2017/18 (таблица полностью – по ссылке)

Страна

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,000

20,214

23,928

20,142

14,142

99

101,426

7 (7*)

2. Англия

16,785

13,571

14,250

14,928

16,785

117,5

76,319

7 (6)

3. Италия

14,166

19,000

11,500

14,250

13,000

78

71,916

6 (6)

4. Германия

14,714

15,857

16,428

14,571

7,285

51

68,855

7 (3)

5. Франция

8,500

10,916

11,083

14,416

9,000

54

53,915

6 (4)

6. РОССИЯ

10,416

9,666

11,500

9,200

10,000

50

50,782

5 (4)

7. Португалия

9,916

9,083

10,500

8,083

8,166

49

45,748

6 (3)

8. Украина

7,833

10,000

9,800

5,500

7,200

36

40,333

5 (2)

9. Бельгия

6,400

9,600

7,400

12,500

2,600

13

38,500

5 (0)

10. Турция

6,700

6,000

6,600

9,700

6,800

34

35,800

5 (1)

11. Австрия

7,800

4,125

3,800

7,375

7,000

28

30,100

4 (1)

12. Швейцария

7,200

6,900

5,300

4,300

6,100

30,5

29,800

5 (1)

13. Голландия

5,916

6,083

5,750

9,100

2,900

14,5

29,749

5 (0)

14. Чехия

8,000

3,875

7,300

5,500

4,700

23,5

29,375

5 (1)

15. Греция

6,100

6,200

5,400

5,800

4,900

24,5

28,400

5 (1)

16. Хорватия

4,375

6,875

4,500

5,125

5,125

20,5

26,000

4 (0)

17. Дания

3,800

2,900

5,500

8,500

5,250

21

25,950

4 (1)

18. Израиль

5,750

1,375

2,250

6,750

5,625

22,5

21,750

4 (0)

19. Кипр

2,750

3,300

3,000

5,500

7,000

28

21,550

4 (0)

20. Румыния

6,875

5,125

2,250

3,300

2,900

14,5

20,450

5 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.​

Календарь и результаты матчей плей-офф Лиги Европы

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Нефилим

Если в ЛЕ сливаться - точно можно кучу очков набрать...

23:08

Нефилим

Все, подсчет очков прочитал)

23:06

Нефилим

Могли бы и Францию догнать... Если бы не Краснодар, да и остальные могли пореже проигрывать всяким днам. Пока только ЦСКА не разочаровывает. Странный подсчет очков. У ЦСКА 4 победы в отборочнике, 3 в группе и ничья в ЛЕ, почему 11 очков?

22:56

Spchamp1979

Да, Спартачок подкачал, у себя дома так проиграть дёшево, это вам не с фраерами в РФПЛ соревноваться!

22:34

vit316

Очень надеюсь, что Локо и Зенит пройдут дальше. Очки в копилку нужны. Ну а Спартак пусть сосредоточится на завоевании путёвки в ЛЧ на следующий год. Хотя, зачем нам там такой позор нужен...

21:33

Митяй Антибомж

Блевота, как там задача на сезон - быть выше Спартака? ))

20:35

BayDin

Xen1um... blue-white! всё правильно сказал, против фактов не попрёшь!

18:42

vaysman

зениту денюшки заработанные только на завтраки разве что. им распил арену подарили за один лярд американских рублей

17:24

Millwall82

-Спартак это уже точно, а вот 3 остальные команды имеют очень хорошие шансы.

17:09

Millwall82

Стабильность - признак класса, наш чемпионат далеко не последний в мире, а в плане интриги уступает только АПЛ, в Германии, Италии, Франции чемпион известен до старта чемпионата.

17:08

Xen1um

blue-white!, смешно это слышать от болельщика Динамо.

16:51

blue-white!

Свинтак как всегда худший из наших клубов!)))))))

16:12

shpasic

хорошо бы ещё минимум пару побед одержать, но пока есть сомнения, судя по выступлениям на этой неделе.

15:50

redgy

гроссмейстерская десяточка!

15:48

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