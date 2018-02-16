Еврокубки-2017/18: Россия в четверке лучших в рейтинге УЕФА

Ничья ЦСКА и победа "Локомотива" принесли еще три зачетных очка в общий рейтинг России за этот сезон. Наши клубы на пятерых (включая "Спартак", "Зенит" и "Краснодар") набрали уже 50 баллов, обеспечив очень высокий коэффициент. Мы по-прежнему четвертые – уступаем только Англии, Испании и Италии.
Кроме того, наши команды создают хороший задел на будущее – сохраняют значительный отрыв от Португалии, а вместе с этим и шестое место в рейтинге. Оно, как известно, позволяет заявлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. То есть в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового.
Что касается доходов наших клубов, то список миллионеров по-прежнему возглавляют ЦСКА и "Спартак" – благодаря заработкам в Лиге чемпионов. Участие в 1/16 финала Лиги Европы приносит каждому из участников по 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала УЕФА обязался выплатить еще по 750 тысяч. (Александр БОБРОВ)
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
17,7
|
2. Спартак
|
Лига чемпионов
|
16,2
|
3. Зенит
|
Лига Европы
|
5,855
|
4. Локомотив
|
Лига Европы
|
5,020
|
5. Краснодар
|
Лига Европы
|
0,48
* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.
СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. ЦСКА
|
ЛЧ/ЛЕ
|
11
|
4
|
15
|
2. Зенит
|
ЛЕ
|
13
|
0
|
13
|
3. Локомотив
|
ЛЕ
|
10
|
0
|
10
|
4. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
5
|
4
|
9
|
5. Краснодар
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
Всего: 50 очков, 5 команд, коэффициент 10,000, 4-е место в сезоне.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА 2013/14 – 2017/18 (таблица полностью – по ссылке)
|
Страна
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,000
|
20,214
|
23,928
|
20,142
|
14,142
|
99
|
101,426
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
16,785
|
13,571
|
14,250
|
14,928
|
16,785
|
117,5
|
76,319
|
7 (6)
|
3. Италия
|
14,166
|
19,000
|
11,500
|
14,250
|
13,000
|
78
|
71,916
|
6 (6)
|
4. Германия
|
14,714
|
15,857
|
16,428
|
14,571
|
7,285
|
51
|
68,855
|
7 (3)
|
5. Франция
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
14,416
|
9,000
|
54
|
53,915
|
6 (4)
|
6. РОССИЯ
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
10,000
|
50
|
50,782
|
5 (4)
|
7. Португалия
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
8,166
|
49
|
45,748
|
6 (3)
|
8. Украина
|
7,833
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
7,200
|
36
|
40,333
|
5 (2)
|
9. Бельгия
|
6,400
|
9,600
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
13
|
38,500
|
5 (0)
|
10. Турция
|
6,700
|
6,000
|
6,600
|
9,700
|
6,800
|
34
|
35,800
|
5 (1)
|
11. Австрия
|
7,800
|
4,125
|
3,800
|
7,375
|
7,000
|
28
|
30,100
|
4 (1)
|
12. Швейцария
|
7,200
|
6,900
|
5,300
|
4,300
|
6,100
|
30,5
|
29,800
|
5 (1)
|
13. Голландия
|
5,916
|
6,083
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
14,5
|
29,749
|
5 (0)
|
14. Чехия
|
8,000
|
3,875
|
7,300
|
5,500
|
4,700
|
23,5
|
29,375
|
5 (1)
|
15. Греция
|
6,100
|
6,200
|
5,400
|
5,800
|
4,900
|
24,5
|
28,400
|
5 (1)
|
16. Хорватия
|
4,375
|
6,875
|
4,500
|
5,125
|
5,125
|
20,5
|
26,000
|
4 (0)
|
17. Дания
|
3,800
|
2,900
|
5,500
|
8,500
|
5,250
|
21
|
25,950
|
4 (1)
|
18. Израиль
|
5,750
|
1,375
|
2,250
|
6,750
|
5,625
|
22,5
|
21,750
|
4 (0)
|
19. Кипр
|
2,750
|
3,300
|
3,000
|
5,500
|
7,000
|
28
|
21,550
|
4 (0)
|
20. Румыния
|
6,875
|
5,125
|
2,250
|
3,300
|
2,900
|
14,5
|
20,450
|
5 (1)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.
Нефилим
Если в ЛЕ сливаться - точно можно кучу очков набрать...
23:08
Нефилим
Все, подсчет очков прочитал)
23:06
Нефилим
Могли бы и Францию догнать... Если бы не Краснодар, да и остальные могли пореже проигрывать всяким днам. Пока только ЦСКА не разочаровывает. Странный подсчет очков. У ЦСКА 4 победы в отборочнике, 3 в группе и ничья в ЛЕ, почему 11 очков?
22:56
Spchamp1979
Да, Спартачок подкачал, у себя дома так проиграть дёшево, это вам не с фраерами в РФПЛ соревноваться!
22:34
vit316
Очень надеюсь, что Локо и Зенит пройдут дальше. Очки в копилку нужны. Ну а Спартак пусть сосредоточится на завоевании путёвки в ЛЧ на следующий год. Хотя, зачем нам там такой позор нужен...
21:33
Митяй Антибомж
Блевота, как там задача на сезон - быть выше Спартака? ))
20:35
BayDin
Xen1um... blue-white! всё правильно сказал, против фактов не попрёшь!
18:42
vaysman
зениту денюшки заработанные только на завтраки разве что. им распил арену подарили за один лярд американских рублей
17:24
Millwall82
-Спартак это уже точно, а вот 3 остальные команды имеют очень хорошие шансы.
17:09
Millwall82
Стабильность - признак класса, наш чемпионат далеко не последний в мире, а в плане интриги уступает только АПЛ, в Германии, Италии, Франции чемпион известен до старта чемпионата.
17:08
Xen1um
blue-white!, смешно это слышать от болельщика Динамо.
16:51
blue-white!
Свинтак как всегда худший из наших клубов!)))))))
16:12
shpasic
хорошо бы ещё минимум пару побед одержать, но пока есть сомнения, судя по выступлениям на этой неделе.
15:50
redgy
гроссмейстерская десяточка!
15:48