Еврокубки-2017/18: Россия в четверке лучших в рейтинге УЕФА

Ничья ЦСКА и победа "Локомотива" принесли еще три зачетных очка в общий рейтинг России за этот сезон. Наши клубы на пятерых (включая "Спартак", "Зенит" и "Краснодар") набрали уже 50 баллов, обеспечив очень высокий коэффициент. Мы по-прежнему четвертые – уступаем только Англии, Испании и Италии.

Кроме того, наши команды создают хороший задел на будущее – сохраняют значительный отрыв от Португалии, а вместе с этим и шестое место в рейтинге. Оно, как известно, позволяет заявлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. То есть в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового.

Что касается доходов наших клубов, то список миллионеров по-прежнему возглавляют ЦСКА и "Спартак" – благодаря заработкам в Лиге чемпионов. Участие в 1/16 финала Лиги Европы приносит каждому из участников по 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала УЕФА обязался выплатить еще по 750 тысяч. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ

Клуб Турнир Сумма* 1. ЦСКА Лига чемпионов 17,7 2. Спартак Лига чемпионов 16,2 3. Зенит Лига Европы 5,855 4. Локомотив Лига Европы 5,020 5. Краснодар Лига Европы 0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. ЦСКА ЛЧ/ЛЕ 11 4 15 2. Зенит ЛЕ 13 0 13 3. Локомотив ЛЕ 10 0 10 4. Спартак ЛЧ/ЛЕ 5 4 9 5. Краснодар ЛЕ 3 0 3

Всего: 50 очков, 5 команд, коэффициент 10,000, 4-е место в сезоне.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА 2013/14 – 2017/18 (таблица полностью – по ссылке)

Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,000 20,214 23,928 20,142 14,142 99 101,426 7 (7*) 2. Англия 16,785 13,571 14,250 14,928 16,785 117,5 76,319 7 (6) 3. Италия 14,166 19,000 11,500 14,250 13,000 78 71,916 6 (6) 4. Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 7,285 51 68,855 7 (3) 5. Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 9,000 54 53,915 6 (4) 6. РОССИЯ 10,416 9,666 11,500 9,200 10,000 50 50,782 5 (4) 7. Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 8,166 49 45,748 6 (3) 8. Украина 7,833 10,000 9,800 5,500 7,200 36 40,333 5 (2) 9. Бельгия 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 13 38,500 5 (0) 10. Турция 6,700 6,000 6,600 9,700 6,800 34 35,800 5 (1) 11. Австрия 7,800 4,125 3,800 7,375 7,000 28 30,100 4 (1) 12. Швейцария 7,200 6,900 5,300 4,300 6,100 30,5 29,800 5 (1) 13. Голландия 5,916 6,083 5,750 9,100 2,900 14,5 29,749 5 (0) 14. Чехия 8,000 3,875 7,300 5,500 4,700 23,5 29,375 5 (1) 15. Греция 6,100 6,200 5,400 5,800 4,900 24,5 28,400 5 (1) 16. Хорватия 4,375 6,875 4,500 5,125 5,125 20,5 26,000 4 (0) 17. Дания 3,800 2,900 5,500 8,500 5,250 21 25,950 4 (1) 18. Израиль 5,750 1,375 2,250 6,750 5,625 22,5 21,750 4 (0) 19. Кипр 2,750 3,300 3,000 5,500 7,000 28 21,550 4 (0) 20. Румыния 6,875 5,125 2,250 3,300 2,900 14,5 20,450 5 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.​

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