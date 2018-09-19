15:49 | Футбол — Лига Европы

Евгений Шахов: "Цель ПАОК - выйти в плей-офф Лиги Европы"

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Полузащитник ПАОК Евгений Шахов - о матче Лиги Европы против "Челси".

- Наша цель - пройти групповой этап, - приводит слова украинца официальный твиттер греческого клуба. - Мы осознаем класс "Челси", но будем концентрироваться на своей игре.

 

Матч ПАОК - "Челси" состоится 20 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Все о Лиге Европы – здесь.

ПАОК - Челси

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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