Евгений Шахов: "Цель ПАОК - выйти в плей-офф Лиги Европы"

Полузащитник ПАОК Евгений Шахов - о матче Лиги Европы против "Челси".

- Наша цель - пройти групповой этап, - приводит слова украинца официальный твиттер греческого клуба. - Мы осознаем класс "Челси", но будем концентрироваться на своей игре.

#Shakhov "Our target is to pass from the group stage. We understand the quality of Chelsea, but we have to remain concentrated to our game" #PAOKCHE #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/FFWEL9s4ka – PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 19 сентября 2018 г.

Матч ПАОК - "Челси" состоится 20 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

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