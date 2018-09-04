Евгений Селезнев: "Хотел уйти в "Галатасарай", но "Акхисар" не отпустил бы меня даже за миллиард"

Форвард "Акхисара" Евгений Селезнев рассказал, почему ему не удалось перейти в "Галатасарай".

- В последний день поступило официальное предложение. Как я ни просил и не умолял президента клуба, они даже слышать меня не хотели. Ни то, что меня – они "Галатасарай" слушать не хотели. Сказали: "Хоть миллиард предлагайте, мы его не отпустим". Это было очень обидно, если честно, - цитирует украинца footballua.tv. - Конечно, приятно, с одной стороны, что ценят, но "Галатасарай" - это была моя мечта. Значит, эта ситуация должна меня сделать сильнее, чтобы зимой перейти.

33-летний нападающий провел 25 матчей за "Акхисар" и забил 12 мячей при двух голеых передачах. Его команда является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы. Ранее он выступал за "Кубань", "Днепр" и "Шахтер".