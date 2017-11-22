Евгений Новак: "В "Зените" выделил бы Дзюбу и Кокорина. Знаем, что у них самый дорогой стадион в мире"

Украинский защитник "Вардара" поделился мнением от предстоящего матча 5-го тура Лиги Европы с "Зенитом" и отметил, что команда мотивирована перед игрой на стадионе "Санкт– Петербург".

– Какие ожидания от матча?

– "Зенит" – очень мощная команда, которая стабильно играет в еврокубках. Конечно, они мастеровитее нас. Наш шанс в борьбе, нам удавалось ее показывать в квалификации, но в группе у нас не пошло. У нас был спад, который случается с каждой командой.

– Что знаете о "Зените"?

– Все их игроки очень сильные. Выделил бы Дзюбу и Кокорина. Знаем, что у них самый дорогой стадион в мире, мы мотивированы. Знаем, что в команде работает Тимощук. (Артем РЯБОВОЛ)

Напомним, питерцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч "Зенит" - "Вардар" состоится 23 ноября. Начало игры - 21.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.