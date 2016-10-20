Евгений Коноплянка: "У "Краснодара" суперстадион, а об атмосфере не могу сказать"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (0:1) выразил восхищение новым стадионом "быков". Украинец рассказал, что знает, что стал автором первого клубного гола на новой арене.
– Вы были на многих стадионах. Как оцените этот?
– Суперстадион. Об атмосфере не могу сказать, а вот сам стадион хороший. Но еще не прижилось поле. Оно новое, через полчаса начало "ехать". Сама структура очень понравилась.
– Вы знаете, что вошли в историю "Краснодара", забив первый гол на новом стадионе этой команды.
– Да, конечно, я знаю.
– Какие ощущения?
– (Смеется). Такие, как у вас, – улыбка на лице. (Екатерина ПОТАПОВА)
spartakekspress
igorvasilevich эмоции только во время между собой поединка а так 9 тыщ приходят максимум, да и че за бред сравнивать клубы различной давности
01:00
igorvasilevich
rusfed 2.0 Посмотри второй матч на этом стадионе сборная когда играла и Краснодар не было вообще слышно болельщиков, такое впечатление, что люди собрались на похороны притом аншлаг полный, а теперь посмотри зенит или цска там эмоции бьют через край. Галицкий со своей манерой болеть тихо убил эмоции на стадионе.
00:15
rusfed 2.0
При чем тут роботы? Стадион его освистал, и было бы странно слышать комплименты в ответ
00:01
igorvasilevich
Да болельщики на Кубани роботы какие-то без эмоций. Вспомнил как первые рок концерты были в СССР все сидели как в копаные без эмоций роботы.
23:42 20 октября