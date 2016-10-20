Евгений Коноплянка: "У "Краснодара" суперстадион, а об атмосфере не могу сказать"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (0:1) выразил восхищение новым стадионом "быков". Украинец рассказал, что знает, что стал автором первого клубного гола на новой арене.

– Вы были на многих стадионах. Как оцените этот?



– Суперстадион. Об атмосфере не могу сказать, а вот сам стадион хороший. Но еще не прижилось поле. Оно новое, через полчаса начало "ехать". Сама структура очень понравилась.



– Вы знаете, что вошли в историю "Краснодара", забив первый гол на новом стадионе этой команды.



– Да, конечно, я знаю.



– Какие ощущения?



– (Смеется). Такие, как у вас, – улыбка на лице. (Екатерина ПОТАПОВА)