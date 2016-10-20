23:35 20 октября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Евгений Коноплянка: "У "Краснодара" суперстадион, а об атмосфере не могу сказать"

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Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Шальке" - 0:1. Автор победного гола Евгений КОНОПЛЯНКА.Заколдованный дворец Галицкого. "Краснодар" уступил "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (0:1) выразил восхищение новым стадионом "быков". Украинец рассказал, что знает, что стал автором первого клубного гола на новой арене.

– Вы были на многих стадионах. Как оцените этот?

– Суперстадион. Об атмосфере не могу сказать, а вот сам стадион хороший. Но еще не прижилось поле. Оно новое, через полчаса начало "ехать". Сама структура очень понравилась.

– Вы знаете, что вошли в историю "Краснодара", забив первый гол на новом стадионе этой команды.

– Да, конечно, я знаю.

– Какие ощущения?

– (Смеется). Такие, как у вас, – улыбка на лице. (Екатерина ПОТАПОВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spartakekspress

igorvasilevich эмоции только во время между собой поединка а так 9 тыщ приходят максимум, да и че за бред сравнивать клубы различной давности

01:00

igorvasilevich

rusfed 2.0 Посмотри второй матч на этом стадионе сборная когда играла и Краснодар не было вообще слышно болельщиков, такое впечатление, что люди собрались на похороны притом аншлаг полный, а теперь посмотри зенит или цска там эмоции бьют через край. Галицкий со своей манерой болеть тихо убил эмоции на стадионе.

00:15

rusfed 2.0

При чем тут роботы? Стадион его освистал, и было бы странно слышать комплименты в ответ

00:01

igorvasilevich

Да болельщики на Кубани роботы какие-то без эмоций. Вспомнил как первые рок концерты были в СССР все сидели как в копаные без эмоций роботы.

23:42 20 октября

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