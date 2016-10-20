Евгений Коноплянка: "Краснодар" выйдет из группы со второго места"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (0:1) отметил силу соперника. Также украинец выразил надежду на то, что его команда уже обеспечила себе первое место в группе.

– Удивила игра "Краснодара"?



– Мы были готовы. "Краснодар" – это хорошая команда, и мы настроились на матч против него правильно. Хорошо, что не было Смолова, а также Мамаева с первых минут, потому что нам было бы труднее.



– Что стало ключевым моментом в игре "Шальке", что позволило победить?



– Гол повлиял на ход поединка. Мы быстро забили и получили уверенность. Но я говорю, что "Краснодар" тоже мог отличиться, просто ему немного не повезло. Все же я рад, что мы набрали три очка. Думаю, "Краснодар" сможет выйти из группы со второго места.



– Первое уже у "Шальке"?



– (Улыбается). Я надеюсь на это. (Екатерина ПОТАПОВА)