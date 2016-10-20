Евгений Коноплянка: "Для меня футбол не связан с политикой"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (0:1) выразил радость в связи с победой команды и забитым мячом. Украинец рассказал, что свой гол посвятил жене и ребенку.

– В первую очередь, рад, что команда победила, а я забил, – отметил Коноплянка.



– Для вас это была особенная игра из-за отношений России и Украины?



– Я об этом даже не думал, потому что для меня футбол не связан с политикой.



– Но все равно это был эмоциональный матч?



– Конечно, тем более, это был наш прямой конкурент в Лиге Европы. Мы знали, что если победим его, то это облегчит наши шансы на выход из группы.



– Вы счастливы из-за своего гола?



– На самом деле, для меня важнее то, что команда победила. Мой гол вам, наверное, больше понравился, чем мне? (Смеется).



– Конечно, ведь этот гол важен для "Шальке" в дальнейших перспективах в группе.



– Да, я согласен. Мы не будем сбавлять обороты.



– После своего гола вы показали сердце. Кому?



– Для моей семьи. Жене и ребенку.



– Это был ваш первый гол за "Шальке". Он придаст вам уверенности в предстоящей игре против "Майнца"?



– Конечно. Я думаю, это хорошо для всей команды.



– Что-то привнесете в следующую игру из этого матча, потому что первые полчаса "Шальке" удались на отлично?



– (Улыбается) Я в душе еще не проанализировал этот матч, чтобы говорить о том, как мы сыграем с "Майнцом". (Екатерина ПОТАПОВА)