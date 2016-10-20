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Евгений Коноплянка: "Для меня футбол не связан с политикой"

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Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Шальке" - 0:1. Автор победного гола Евгений КОНОПЛЯНКА.Заколдованный дворец Галицкого. "Краснодар" уступил "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" (0:1) выразил радость в связи с победой команды и забитым мячом. Украинец рассказал, что свой гол посвятил жене и ребенку.

– В первую очередь, рад, что команда победила, а я забил, – отметил Коноплянка.

– Для вас это была особенная игра из-за отношений России и Украины?

– Я об этом даже не думал, потому что для меня футбол не связан с политикой.

– Но все равно это был эмоциональный матч?

– Конечно, тем более, это был наш прямой конкурент в Лиге Европы. Мы знали, что если победим его, то это облегчит наши шансы на выход из группы.

– Вы счастливы из-за своего гола?

– На самом деле, для меня важнее то, что команда победила. Мой гол вам, наверное, больше понравился, чем мне? (Смеется).

– Конечно, ведь этот гол важен для "Шальке" в дальнейших перспективах в группе.

– Да, я согласен. Мы не будем сбавлять обороты.

– После своего гола вы показали сердце. Кому?

– Для моей семьи. Жене и ребенку.

– Это был ваш первый гол за "Шальке". Он придаст вам уверенности в предстоящей игре против "Майнца"?

– Конечно. Я думаю, это хорошо для всей команды.

– Что-то привнесете в следующую игру из этого матча, потому что первые полчаса "Шальке" удались на отлично?

– (Улыбается) Я в душе еще не проанализировал этот матч, чтобы говорить о том, как мы сыграем с "Майнцом". (Екатерина ПОТАПОВА)

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