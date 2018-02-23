Евгений Кафельников: "Жаль, что Ханни убрали в начале второго тайма"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников остался доволен игрой Софьяна Ханни в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). По его словам, замена хавбека на нападающего Зе Луиша на 59-й минуте встречи - неверный шаг.
- Великолепная игра Ханни прошлым вечером. Жаль, что тебя убрали в начале второго тайма, - написал Кафельников в Твиттере.
Awesome game @SofianeHanni 🔝last night,shame you have been taken off the field in the early second halve– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 23 февраля 2018 г.
igogohruhru
В переводе с английского это звучит так: позор тебе, что тебя заменили во второй халве. Что за халва я пока не понял. Обычно про тайм говорят half.
23:56 23 февраля
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Евгений, не хочу и не буду разочаровываться в тебе, ведь ты один из лучших теннисистов. Но футбол.... Явно не твоё...
19:07 23 февраля
letmebetomorrow
Кафельников забыл русский?
18:34 23 февраля
King's Bounty RND
Thomas_Boy_ Жень, есть кокс. Брать будешь ______________ У него есть надежные поставщики, а не твой мел !
17:35 23 февраля
sergey.v1968
Thomas_Boy_ - потрясающе. Не забудь себе плюсик поставить в тот талмуд, в который вносишь свои "успехи" по всякой ерунде - я же уже говорил, что ты чувствуешь прилив гордости, видимо, когда несёшь чушь насчёт власти в стране. А тут ещё одна тема добавилась - кафель с дочкой. Молодец, Томка, чё
17:25 23 февраля
Thomas_Boy_
Жень, есть кокс. Брать будешь?
17:12 23 февраля
Serenky25
Здравствуй Женя. Как дочка?
17:07 23 февраля