16:54 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Евгений Кафельников: "Жаль, что Ханни убрали в начале второго тайма"

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Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников остался доволен игрой Софьяна Ханни в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). По его словам, замена хавбека на нападающего Зе Луиша на 59-й минуте встречи - неверный шаг.

 - Великолепная игра Ханни прошлым вечером. Жаль, что тебя убрали в начале второго тайма, - написал Кафельников в Твиттере.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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igogohruhru

В переводе с английского это звучит так: позор тебе, что тебя заменили во второй халве. Что за халва я пока не понял. Обычно про тайм говорят half.

23:56 23 февраля

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Евгений, не хочу и не буду разочаровываться в тебе, ведь ты один из лучших теннисистов. Но футбол.... Явно не твоё...

19:07 23 февраля

letmebetomorrow

Кафельников забыл русский?

18:34 23 февраля

King's Bounty RND

Thomas_Boy_ Жень, есть кокс. Брать будешь ______________ У него есть надежные поставщики, а не твой мел !

17:35 23 февраля

sergey.v1968

Thomas_Boy_ - потрясающе. Не забудь себе плюсик поставить в тот талмуд, в который вносишь свои "успехи" по всякой ерунде - я же уже говорил, что ты чувствуешь прилив гордости, видимо, когда несёшь чушь насчёт власти в стране. А тут ещё одна тема добавилась - кафель с дочкой. Молодец, Томка, чё

17:25 23 февраля

Thomas_Boy_

Жень, есть кокс. Брать будешь?

17:12 23 февраля

Serenky25

Здравствуй Женя. Как дочка?

17:07 23 февраля

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