Евгений Кафельников: "Жаль, что Ханни убрали в начале второго тайма"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников остался доволен игрой Софьяна Ханни в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). По его словам, замена хавбека на нападающего Зе Луиша на 59-й минуте встречи - неверный шаг.

- Великолепная игра Ханни прошлым вечером. Жаль, что тебя убрали в начале второго тайма, - написал Кафельников в Твиттере.