Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернете Карреру прямиком из аэропорта"

Бывший теннисист, болельщик "Спартака " Евгений Кафельников не верит, что команда может обыграть "Рейнджерс" в Лиге Европы. Он считает, что нужно вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера.

- Победы добьемся только тогда, когда Массимо из аэропорта заберете прямиком на бровку главным тренером снова, - написал Кафельников в Твиттере в ответ на сообщение пресс-службы красно-белых о матче.

Победы добьемся только тогда,когда Массимо из аэропорта заберёте прямиком на бровку главным тренером снова😉👊 https://t.co/wg4qQunrI9 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 ноября 2018 г.

Матч "Спартак" - "Рейнджерс" состоится 8 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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