15:35 | Футбол — Лига Европы

Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернете Карреру прямиком из аэропорта"

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Бывший теннисист, болельщик "Спартака " Евгений Кафельников не верит, что команда может обыграть "Рейнджерс" в Лиге Европы. Он считает, что нужно вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера.

- Победы добьемся только тогда, когда Массимо из аэропорта заберете прямиком на бровку главным тренером снова, - написал Кафельников в Твиттере в ответ на сообщение пресс-службы красно-белых о матче.

 

Матч "Спартак" - "Рейнджерс" состоится 8 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

Все о Лиге Европы - здесь.

Спартак - Рейнджерс

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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