Евгений Кафельников: "Могли бы сыграть с "Арсеналом" и "Атлетико", но оступились"

Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что надеялся посмотреть на матчи своей команды в Лиге Европы против сильнейших европейских клубов. Также он считает, что травма Сердара Таски не скажется на игре красно-белых, так как он не ключевой футболист в команде.

– Для меня вылет "Спартака" из Лиги Европы – худшее развитие событий, – заявил Кафельников. – В чемпионате будет проще? Считаю непрофессиональным жертвовать одним ради другого. Нужно извлекать максимум из каждой возможности. С удовольствием в этом сезоне посмотрел бы другие матчи красно-белых в этом турнире. Могли бы сыграть с "Арсеналом" или "Атлетико", но оступились на "Атлетике" из Бильбао.

– Игра у красно-белых была?

– Пока нет. Первого (Ханни), кто мог ее сделать, заменили в начале второго тайма. Второго – Фернанду – вообще не выпустили.

– Таски будет восстанавливаться две недели.

– Это не ключевой игрок. Я бы закрыл глаза на огрехи в обороне. Если команда будет играть в атакующем стиле и забивать. Это будет происходить, если тандем Ханни – Фернанду будет играть в каждом матче. Не знаю, насколько возможно осуществить мою идею в чемпионате России, а Лига Европы для нас закончилась. (Евгений БЕЛОУСОВ)