Евгений Кафельников: "Могли бы сыграть с "Арсеналом" и "Атлетико", но оступились"

Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что надеялся посмотреть на матчи своей команды в Лиге Европы против сильнейших европейских клубов. Также он считает, что травма Сердара Таски не скажется на игре красно-белых, так как он не ключевой футболист в команде.
– Для меня вылет "Спартака" из Лиги Европы – худшее развитие событий, – заявил Кафельников. – В чемпионате будет проще? Считаю непрофессиональным жертвовать одним ради другого. Нужно извлекать максимум из каждой возможности. С удовольствием в этом сезоне посмотрел бы другие матчи красно-белых в этом турнире. Могли бы сыграть с "Арсеналом" или "Атлетико", но оступились на "Атлетике" из Бильбао.
– Игра у красно-белых была?
– Пока нет. Первого (Ханни), кто мог ее сделать, заменили в начале второго тайма. Второго – Фернанду – вообще не выпустили.
– Таски будет восстанавливаться две недели.
– Это не ключевой игрок. Я бы закрыл глаза на огрехи в обороне. Если команда будет играть в атакующем стиле и забивать. Это будет происходить, если тандем Ханни – Фернанду будет играть в каждом матче. Не знаю, насколько возможно осуществить мою идею в чемпионате России, а Лига Европы для нас закончилась. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Судья продажная
Все он правильно сказал. В обоих матчах Спартак выглядел как минимум не хуже. Если б Ребров не почувствовал себя Усейном Болтом, Спартак прошел бы дальше
01:43
Эугенио
О, Е.Кафельников опять мнение имеет.
01:11
баламошка
Жека + Ханя -= Любовь.
00:20
kb minsk
Островзаячий Спартак не оступился. Он провалился по пояс в выгребную яму. И это наш чемпион. Всё правильно первое место и первый провалился.12 команде Испании. А чемпион ли это страны? 23:15=============Если команда чемпион страны то она должна драть всех подряд? Давайте будем честны. По игре Спартак не уступил Атлетику- это стечение обстоятельств. Из всех Российских команд проход дальше по игре заслужил лишь Локомотив. Ни ЦСКА, ни Зенит не переиграли своих соперников.
00:10
igogohruhru
Надо быть сектантом чтобы ожидать выездной победы спартака 3:0 или даже 3:1. Вообще Спартак сыграл отлично.
23:59 23 февраля
ValeraK
Ступились и стоптались прям...
23:45 23 февраля
shpasic
да, именно оступились. как говаривал Зырянов: "мы просто оступились".
23:37 23 февраля
КОТЛИН
Этот парень не очень в футболе.
23:34 23 февраля
Островзаячий
Спартак не оступился. Он провалился по пояс в выгребную яму. И это наш чемпион. Всё правильно первое место и первый провалился.12 команде Испании. А чемпион ли это страны?
23:15 23 февраля