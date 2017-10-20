"Эвертон" запретил фанату посещение стадиона после драки с игроками "Лиона"

"Эвертон" на своем официальном сайте сообщил, что установил личность одного из фанатов, участвовавших в драке между игроками английского клуба и "Лиона" (1:2) во время матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Этому болельщику запрещено посещение игр "ирисок".

Напомним, на 64-й минуте встречи между игроками "Эвертона" и "Лиона" возникла стычка, которая переросла в драку. Инцидент произошел рядом с фанатской трибуной хозяев поля – некоторые из активных болельщиков вмешались в происходящее. Так, один из фанатов с ребенком на руках бил вратаря французского клуба Антони Лопеша.

– Официальные представители клуба изучили кадры инцидента, который произошел на 64-й минуте матча с "Лионом", где болельщики рядом с передней частью нижней трибуны Gwladys Street End стали частью стычки между игроками. Мы опознали одного из них, в его отношении будут приняты меры. Так, ему будет запрещено посещение матчей "Эвертона" в будущем. Также клуб направит официальную жалобу в полицию Мерсисайда.