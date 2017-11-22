"Эвертон" оштрафован УЕФА за инцидент между фанатом с ребенком и игроками "Лиона"

УЕФА оштрафовал "Эвертон" на 30 тысяч евро за поведение болельщиков в матче группового турнира Лиги Европы против "Лиона" (1:2). Игра состоялась 19 октября в Ливерпуле. Во время матча у ворот гостей произошла стычка между футболистами, в которой поучаствовало несколько фанатов "Эвертона". Один из них держал на руках ребенка. Впоследствии "Эвертон" запретил ему посещать домашние матчи команды.

Ближайший поединок Лиги Европы "Эвертон" проведет против "Аталанты", а "Лион" - против "Аполлона".