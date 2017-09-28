"Эвертон" не смог обыграть "Аполлон", "Лион" поделил очки с "Аталантой"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Лион" сыграл вничью с "Аталантой" – 1:1. В другом матче группы Е "Эвертон" набрал первые очки, сыграв вничью с "Аполлоном" – 2:2.

Лига Европы

2-й тур

Группа E

"Эвертон" (Англия) – "Аполлон" (Кипр) – 2:2 (1:1)

Голы: Сардинеро, 13 (0:1). Руни, 21 (1:1). Влашич, 66 (2:1). Юсте, 88 (2:2).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гуйе (Влашич, 46), Дэйвис (Классен, 67), Руни, Рамирес (Калверт-Льюин, 67).

"Аполлон": Бруну Вале, Василиу (Селая, 83), Роберж, Юсте, Яколиш (Шембри, 61), Сардинеро, Сакетти (Жандер, 77), Алеф, Аллан, Маглица, Жоау Педру.

Предупреждение: Юсте, 74.

Удаление: Роберж, 86.

Судья: Богнар (Венгрия).

"Лион" (Франция) – "Аталанта" (Италия) – 1:1 (1:0)

Голы: Траоре, 45 (1:0). Гомес, 57 (1:1).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Тете, Менди, Фекир, Тузар, Ауа (Депай, 70), Ндомбеле, Траоре (Корне, 85), Диас (Маолида, 70).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Кальдара, Кристанте (Кастань, 46), де Рон, Спинаццола, Фройлер, Гомес, Петанья (Иличич, 61).

Предупреждения: Кристанте, 27. де Рон, 38. Тете, 56. Иличич, 71.

Судья: Зиберт (Германия).