"Эвертон" и "Аустрия" вышли в групповой турнир Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Эвертон" сыграл вничью с "Хайдуком" (1:1) и вышел в групповой турнир за счет победы в первой встрече. Главным судьей матча был россиянин Сергей Карасев. Другой российский арбитр Владислав Безбородов работал на матче "Аустрии" с "Осиеком" (0:1).
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"Хайдук" (Хорватия) – "Эвертон" (Англия) – 1:1 (1:0)
Голы: Радошевич, 43 (1:0). Сигурдссон, 46 (1:1).
Нереализованный пенальти: Саид (Хайдук), 65 (вратарь).
Судья: КАРАСЕВ (Москва).
Первый матч – 0:2
"Аустрия" (Австрия) – "Осиек" (Хорватия) – 0:1 (0:0)
Гол: Бобан, 62.
Судья: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург).
Первый матч – 2:1