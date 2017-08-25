"Эвертон" и "Аустрия" вышли в групповой турнир Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Эвертон" сыграл вничью с "Хайдуком" (1:1) и вышел в групповой турнир за счет победы в первой встрече. Главным судьей матча был россиянин Сергей Карасев. Другой российский арбитр Владислав Безбородов работал на матче "Аустрии" с "Осиеком" (0:1).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Хайдук" (Хорватия) – "Эвертон" (Англия) – 1:1 (1:0)

Голы: Радошевич, 43 (1:0). Сигурдссон, 46 (1:1).

Нереализованный пенальти: Саид (Хайдук), 65 (вратарь).

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

Первый матч – 0:2

"Аустрия" (Австрия) – "Осиек" (Хорватия) – 0:1 (0:0)

Гол: Бобан, 62.

Судья: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург).

Первый матч – 2:1